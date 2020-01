VALLIÈRES, Jeannine Larochelle

Est décédée à Laval, le 1er janvier 2020, à l'âge de 89 ans et 4 mois, Jeannine Larochelle Vallières, épouse de feu Fernand Vallières. Elle était la mère de Johanne, Alain (Sylvie Quesnel) et feu Bruno Vallières; la grand-mère de Josée Munger (Joel Marcoux), Valérie Munger (Daniel Ferreira), Mathieu Quesnel Vallières (Sophie St-Cyr), Thomas Quesnel Vallières (Joanie Poirier); l'arrière-grand-mère de William, Nicolas (Laurie Dufour) et Océane Beaulieu, Livia et Mila Ferreira, Arthur Quesnel et Victor St-Cyr, Élouan Quesnel Vallières. Elle laisse aussi dans le deuil, sa sœur Charlotte Larochelle Gravel, ses belle-sœurs Charlotte Robitaille Larochelle et Yolande Vallières Renaud, sa filleule Hélène Simard, son filleul Pierre Vallières, et de nombreux parents et ami(e)s. Ses funérailles seront célébrées samedi le 18 janvier à 13h30, à l'Église Notre-Dame de l'Annonciation de l'Ancienne-Lorette, 1625 rue Notre-Dame, L'Ancienne-Lorette, G2E 3B4. La famille recevra les condoléances à l'église de 12h30 à 13h30.

Ceux qui le désirent peuvent faire un don commémoratif à sa mémoire à l'Association Québécoise de la Fibrose Kystique

www.fibrosekystique.ca/quebec/donnez