BROUSSEAU, Raymond



À la Maison Michel-Sarrazin, le 5 janvier 2020, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé monsieur Raymond Brousseau, époux de madame Thérèse Genest, fils de feu madame Florida Drolet et de feu monsieur Édouard Brousseau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil outre son épouse Thérèse; ses enfants: Josée (Simon Noreau) et Éric (Hélène Boucher); ses trois petites-filles adorées: Marie-Laurence, Anne-Sophie et Éléonore; ses frères et sœurs: feu Maurice Brousseau (feu Rolande Bilodeau), feu Gemma Brousseau (feu Dr Léon Gros-Louis) et feu Georgette Brousseau (feu Lionel Fournier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Bruno Genest (Marguerite Fortier), André Genest (feu Paula Vachon), Denise Genest, feu Rosario Genest (feu Jacqueline Lapointe et Pierrette Turgeon), feu Wellie Genest (feu Jeanne-D'Arc Langlais), feu Robert Genest (feu Jacqueline Pelletier), feu Lucille Genest (feu Marcel Masson), feu Maurice Genest, feu Jean-Marc Genest (feu Lucienne Marchand), feu Roger Genest (Lisette Forgues); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s particulièrement Marc Savard et Yolande Lelièvre, ainsi que Benoit Rousseau et Sylvie Boily. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, QuébecTéléphone : 418 687-6084, Courriel :fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.