LORTIE, Rudy



Le 16 décembre 2019, à l'âge de 36 ans, est décédé Rudy Lortie, fils de monsieur Raynald Lortie et de madame Francine Lortie Savard. Il demeurait à Saint- Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale samedi 18 janvier de 13 h à 15 h. Outre ses parents Raynald et Francine, Rudy laisse dans le deuil son fils adoré Seth (sa mère Sandy Gosselin); sa conjointe Florence Noreau; sa sœur Kenny (Sébastien Rochette); son filleul Liam; ses grands-parents: Marc Lortie et Cécile Gendron; ses oncles et tantes: Claudette Savard, Jean-Claude Savard (Agathe Dubois), Sylvie Lortie (Bob Bégin) et Nancy Lortie (Simon Carpentier); ses cousins et cousines: Isabelle, Nicolas, Guillaume, Francis, Allyson, Nathan, Marc-Alexis et Stéphanie; ses amis Yann Jobin et Danny Julien; ainsi que de nombreux autres ami(e)s.