TARDIF, Alain



À la Maison Michel-Sarrazin, le 7 janvier 2020, à l'âge de 72 ans et 10 mois, est décédé monsieur Alain Tardif, fils de feu madame Aline Bédard et de feu monsieur Arthur Tardif. Il demeurait à Saints-Anges (Beauce), autrefois de Saint-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants : Alain Jr (Chantal Mainguy), Claudine (Denis Roberge), Christian et leur mère Huguette Rancourt (Clément Forgues); Sharon (Frédéric Néron), Nancy (Robert Mameanskum), Louis (Sophie Carbonneau), leur mère feu Mary Shecanapish, ainsi que leur mère de cœur Ann Rowsell (Miguel Simard); ses petits-enfants : Marie-Michèle, Jean-François, Mathieu et Samuel; Jacob, William et Xavier; Derek, Steven, KellyAnn, Mathis; Trisha-Marie, Julie, Robert Jr et Mary; son arrière-petite-fille, LouAnn; sa conjointe des dernières années, madame Yvaine Roussel; les enfants de sa conjointe : François et Sandra et leurs enfants; sa sœur, Marielle (Richard Bonin); son frère, Gill (Nancy Lafontaine); son neveu Frédéric; ses nièces: Sarah et Brenda et Élizabeth Métivier; ses tantes Cécile et Gemma Bédard; plusieurs cousins et cousines; de nombreux amis; la communauté de chasseurs et de pêcheurs du Grand Nord Québécois; sa grande famille de la Pourvoirie de la Rivière-aux-Feuilles et son fidèle compagnon et " gros bébé " Sunny. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre régional intégré de cancérologie de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, ainsi que le personnel et les bénévoles de la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille vous accueillera aule vendredi 17 janvier de 19h à 21h30 et le samedi 18 janvier de 9h à 11h30.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 13h.