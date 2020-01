PELLETIER, Léopold



À la Résidence Côté Jardins de Québec, le 13 janvier 2020 est décédé, à l'âge de 97 ans et 8 mois monsieur Léopold Pelletier, époux de feu dame Pierrette Mercier. Il demeurait à Québec et autrefois à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 9 h à 10 h 50.et de là au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil les enfants de son épouse: Luc Sylvain (Francine Dussault), Nathalie Sylvain (Marcel Caron), Christine Sylvain (Jean-Jacques Légaré) et leurs enfants: Marie-Pier, Alexandre, Catherine, Jean-Philippe, Julie, Dominic, Guillaume. Il était le frère et le beau-frère de: Maurice (feu Claire Fortin), feu Marcelle (feu Réal Roy), feu Claude (père blanc d'Afrique), Pauline (feu Omer Latreille), Clément (Thérèse Hunter), feu Florence, Richard (Juliette Boily). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Mercier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Un merci spécial aux membres du personnel de la Résidence Côté Jardins et du Manoir Saint-Louis pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Bas-Saint-Laurent. Des formulaires seront disponibles à l'église.