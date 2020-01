LABBÉ, Jean-Roch



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean-Roch Labbé, époux de dame Michelle Thériault. Né à Québec, le 4 juillet 1945, il était le fils de feu dame Desneiges Poirier et de feu monsieur Jean-Paul Labbé. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Michelle, monsieur laisse dans le deuil ses enfants: Danny, (Sylvie Belley), Rock (Vicky Légaré), Simon (Marie-Lee Tremblay); ses beaux-enfants : Jonathan Gourdeau et Marie-Pier Gourdeau (Alexandre Gauthier); ses petits-enfants : Audrey, Nathan, Alyssa, Joahny; ses frères et belles-sœurs : Pierre, Denis, Michel (Diane Vachon), Daniel (Sabrina Arozaména); de la famille Thériault : Martial Tardif (Julie Plamondon), Sylvie (Jacques Moisan), Pierre, Jocelyn (Linda Lavoie), Richard, Lyne (Réal Gosselin), Martine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jean-Roch était également le frère de feu Benoit. La famille remercie le Dr Hamel pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO de l'Institut Universitaire en santé mentale de Québec, Tél. : 418-663-5155, Site : www.fondationcervo.com. Les Funérailles sont sous la direction de :