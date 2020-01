GOSSELIN CHABOT, Henriette



Le 27 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, madame Henriette Gosselin Chabot est décédée à Québec. Elle a rejoint ses parents, Henry Gosselin et Berthe Bourke, son époux, le Dr Marcel Chabot, et leur fils Henri. Née à Québec en 1928, elle a longtemps vécu à Durham-Sud.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h 30. L'inhumation se fera immédiatement après, au cimetière Saint-Fulgence. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Sylvie Chaput), François (Akemi Kodama), Marie (Pierre Poulin), Louis, Jacques et Paul; ses petits-enfants: Ève Chabot-Fontaine (Sébastien Groulx), Madeleine Chabot-Poulin, Francis Chabot-Poulin (Mélissa McDuff), Nicolas Chabot-Leclerc et Sakura Kodama-Chabot; ses arrière-petits-enfants: Lauriane, Gabrielle, Odélie et Maxence; ses cousins: Jacques et Jean Auger; sa belle-sœur Nicole Donais; ainsi que plusieurs proches, dont Sabica Senez et son fils John-Jairo, et Pauline Côté. La famille offre de chaleureux remerciements au personnel du 5e étage Château du CHSLD Côté Jardins à Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sainte-Croix/Heriot (Hôpital Sainte-Croix, 570, rue Heriot, Drummondville J2B 1C1, site Web www.fondationsaintecroixheriot.com