DESCHÊNES-MASSE, Marie-Marthe



À Québec, le 6 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 86 ans dame Marie-Marthe Deschênes, épouse de Monsieur André Masse. Elle demeurait depuis peu au Manoir Manrèse et auparavant dans la paroisse St-Roch de Québec. Elle était la fille de feu J-Émile Deschênes de Notre-Dame-des-Laurentides et de feu Marie-Anne Pépin de St-Joachim-Cap Tourmente.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux André, ses enfants : Pierre Masse (Diane Bilodeau) et Jean Masse (Élaine Miller); ses petits-enfants : Sabrina (Dave Gagnon), Alexis (Audrey Michaud) et Francis (Amely Purcell); ses arrière-petits-enfants : Dereck, Xavier et Charles. De la famille Deschênes, elle était la sœur de : feu Aurore (Sœur Mère-Jean-de-la-Croix, Dominicaine de la Trinité), feu Gabrielle "Gaby" (feu Fernand Proteau, Ville Lachine), feu Berthe (feu Jean-Louis Caron), feu Léopold, feu Philippe (feu Claire Dostie), feu Maurice (feu Jeanne D'Arc Tremblay), feu Gérard, feu René (Simone Chapman), feu Henri (feu Anita Tremblay) et feu Camille. De la famille Masse, elle était la belle-sœur de : feu Jeanne D'Arc, feu Thérèse, feu Gemma (feu Maurice Bernier, Sherbrooke), feu Raymond (Lorraine Bertrand), feu Gaston (feu Jacqueline Fiset), feu Jean-Claude (Françoise Fitzback), feu Gérard (Françoise Leclerc, St-Jean-Port-Jolie), feu Léonidas et feu Jean-Gilles. Elle laisse également de nombreux neveux et nièces des familles Masse, Deschênes, Proteau, Caron et Bernier, ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille souhaite remercier ceux et celles qui lui ont donné beaucoup d'amour et de leur temps. En sa mémoire, il vous sera possible de faire un don à la fondation et/ou organisme de votre choix. Il est maintenant temps de te reposer et nous te remercions de tout ton amour.