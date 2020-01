GENDREAU, Jean-Guy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Gendreau, fils de feu dame Ena Voyer et de feu monsieur Paul Gendreau. Il était l'époux de dame Claudette Belzile. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 17 janvier 2020 de 19 h à 21 h. Le samedi 18 janvier 2020 de 9 h à 10 h 30.et de là au cimetière Les Jardins Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette; ses enfants: France (Denis Rioux), feu Gaétan (Josée Champagne) et Raymond (Jenny Martineau); ses petits-enfants: François Rioux (Marie-Christine Talbot), Caroline Rioux (Jean-François Lacas), Tommy (Rym Medgiche), Chouaib Cheour et Sarah Cheour; ses arrière- petits-enfants: Lauralie Rioux, Mélianne Rioux, Nathéo Rioux et Lyna Gendreau; ses frères et ses sœurs: feu Raymond, feu Yvette (feu Gérard), Alain (Élisabeth), Claude (Annette) et Nicole (Maurice); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Belzile: feu Rita (feu Robert), feu Marcel (feu Raymonde), feu Annette (feu Gérard), feu Yvonne, feu Rosaire (Dolores), Solange (feu Robert), Marie-Ange (feu Marc-Antoine), Jacques (Madeleine), Suzanne (Georges), feu Aubin (feu Diane), Gratien (Monique), feu Charles (Victoire), Cécile (Philippe) et Yves-Marie (France). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.