BOISSONNEAULT-BROCHU

Anne-Marie



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 10 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Anne-Marie Boissonneault, épouse de feu monsieur Lauréat Brochu. Elle demeurait à Québec.où la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'urne sera déposée au columbarium Wilbrod Robert. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (France Pelletier) et Sylvie (Claude Turcotte); ses petits- enfants: David (Cindie Gauvreau), Amélie, Vincent (Julie Bélanger-Laprise) et Guillaume; ses frères et sœurs: Irma (feu Benoit Dubreuil), Roger (Léona Roy), Rachel (feu Paul Vallée), Éva (feu Guy Rhéaume) et Gertrude (Noël Turcotte); ses belles-sœurs: Jeannine Marcotte et Madeleine Grenier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brochu: Wilfrid (Yvette Tessier), Jeanne (feu Charles Beaudoin), Thérèse (feu Roger Roy), Laurette (feu Laurier Blain), Rose (feu Oscar Chartier), Jeannine, Roland (Bibiane Marceau), Georges-Émile (Michelle Boulanger), Marcel (feu Hélène Boulanger), Gisèle et Angéline Duclos (feu Arthur Brochu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé dans la mort, ses parents Rémi Boissonneault et Léonie Gagné; ses sœurs: Rolande, Géraldine et Rita; ses frères: Donatien, Ludovic, Hermann et Marie-Louis; ses belles-sœurs: Annette (feu Lucien Bernier) et Alfredine (feu Edgar Brochu). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca. La direction des funérailles à été confiée à la maison