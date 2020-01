DAMBOISE, Sean



A l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 3 janvier 2020, à l'âge de 16 ans, est décédé Sean Damboise, né à Montréal le 1 juillet 2003. Il laisse dans le deuil sa mère Geneviève, sa soeur adorée Elie, son père André (Julie), ses demi-frères: Jayden et Logan; ses grands-parents: Lise et Alain; sa tante Mariane, son oncle Lou-Malou, son cousin Alexis, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances, à compter de 13h etLa famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel hospitalier des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour leur travail dévoué auprès de Sean.