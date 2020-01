POULIN, Marguerite Blanchet



À l'Hôpital de Montmagny, le mardi 7 janvier 2020, est décédée à l'âge de 81 ans 6 mois, madame Marguerite Blanchet, épouse de feu monsieur Lionel Poulin. Elle était la fille de feu Joseph Blanchet et de feu Rose-Hélène Campagna. Elle demeurait à Saint Just-de-Bretenières. Madame Marguerite Blanchet sera exposée à la salle du :vendredi de 19h à 22h et samedi de 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de : Michel (Linda Tardif), Solange (Gervais Boily), feu Yves, Pierre (Solange Chabot), Jeannot (Nadine Giroux), Julie (Michel Talbot) et feu Lionel ; la grand-mère de : Dominic, Martin et Janie Poulin, Guyanne, Sophie et Patricia Bernard, Hélany Pouliot, Marie-Michèle Poulin, Maxime, Yann et Samuel Poulin, Zacharie Poulin et Marc-Antoine Talbot ainsi que l'arrière-grand-mère de plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : Emile (Honoride Lacombe), feu Valère (feu Claudette Poulin), feu Henri (Cécile Couture), feu Camille (Lorna Lavallée), Lucia (feu Fernand Roy), feu Alice (feu Alphonse Fournier), Liliane (Normand Roseberry), feu Ghislaine (feu Emilien Lamontagne) et feu Irène (Claude Guillemette). De la famille Poulin, elle était la belle-sœur de : Noëlla, feu Yolande (Clément Couture), Colette, feu Bernadette (Claude Robitaille), feu Roland, Noël (Carole Lamontagne), Lucien (Pauline Audet), Emile (Diane Huot), Ghislaine (Yvan Couture), Suzanne (Luc Racine), Raymond (Pauline Beaulieu), Roger et Nicole (Martial Baillargeon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). Un remerciement spécial au personnel de la Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières, du CLSC de Saint-Fabien-de-Panet et de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués à notre mère. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles au salon.