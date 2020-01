MARTEL, Rita Lemay



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Rita Lemay, décédée le 8 janvier 2020 au CHUL de Québec, à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Adrien Martel. Elle demeurait à Sainte Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Colette Têtu), Suzanne (Mario Lemay) et Louis (Isabelle Gingras); ses petits- enfants: Amélie (François D'Amours), John-William (Véronique Bergeron) et Melissa-Ann (Jean-Sylvain Roberge); ses arrière-petits-enfants: Shawn-Andrew, Estelle, Oliver, Renaud, Brendon, Madison, Océanne, Charles-Edouard et Coralie; son frère et ses sœurs: Réjeanne, Lucille, Lise (Jean Falardeau) et Jacques (Hélène Demers); ses belles-sœurs de la famille Lemay: Carmelle Boisvert et Margaret Fournier; sa belle-sœur de la famille Martel: Thérèse Blanchette. L'ont précédée dans la mort son fils Richard, ses frères et sœurs: Marcel, Anita, Gaston; ses beaux-frères et belles-sœurs: Côme Guimond, Gaston Frenette, Guy Martel et Marie-Paule Martel (feu Marcel Blanchet). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera,, à la maison funéraireà compter de11h.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire