BOISSONNEAULT, Paul-André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 29 décembre 2019, à l'âge de 82 ans et 9 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Paul-André Boissonneault, conjoint de Dame Colette Lecours. Fils de feu Gérard Boissonneault et de feu Albertine Breton, il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Anne (Jean Mercier); ses petits-enfants : Joanie Arcand (Maxime Milhomme) et Alexandre Arcand (Julie-Pier Boulianne); ses frères et sœurs : feu Mariette, feu Pierrette, Gérard (Lise Côté), feu Lise (Robert Lauzon), feu Yvan, feu Nicole (Roger Blouin) et Diane, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lecours : Ghyslaine (Maxime Lavoie), Robert, feu Gaétan, feu Denis (Céline Vaudrin), Gilles (Jinny Imbeault) et feu André. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 14h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres de personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués.