PAQUET, Martin



À l'IUCPQ, le 9 janvier 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Martin Paquet, époux de dame Lise Dupont, fils de feu monsieur Léopold Paquet et de feu dame Georgette Lessard. Il demeurait à Québec, autrefois St-Ferréol-les-Neiges.de 10 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise Dupont; ses sœurs Nicole (Raynald Touchette) et Danielle (Alain Dupont); son frère Yves (Hélène Desrosiers); ses beaux-frères et belles-sœurs : Francine (Ghyslain Lemieux), Alain (Danielle Paquet), Sylvie (Yvan Proulx) et Mario; ses neveux et nièces ainsi que leurs enfants: Catherine Touchette (Mathieu Olivier), Charlotte, Édouard, Nathalie Touchette (Philippe Mills), Sophie, Juliette, Jean-Philippe et Jean-Michel Paquet, Amélie Richer (Maxime Latulippe), Mahée et Mason; ainsi que plusieurs tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Frédéric Simon Hould et son équipe ainsi que le personnel soignant de l'Hôpital Laval, la Dre Eloïse Bégin et l'équipe des soins palliatifs du CLSC Courchesne. Votre empathie et professionnalisme nous ont permis de vivre ses années difficiles dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'I.U.C.P.Q., 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V OB8, https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons.