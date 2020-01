BELLEROSE, Lise Ménard



À l'Hôpital Laval, le 13 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Lise Ménard, fille de feu dame Arzélie Clément et de feu monsieur Achille Ménard. Elle était l'épouse de feu monsieur André Bellerose. Elle demeurait à Château- Richer et native de Ste-Agathe-des-Monts.Selon ses volontés, la disposition de ses cendres se fera à une date ultérieure avec les membres de sa famille. Elle laisse dans le deuil son fils Patrice Bellerose (Anne Blackburn); ses petits-enfants: Andrée-Anne (Shannon Bacisk), Vanessa (John Irvine) et Élise (Richard Devoe); ses arrière-petits-enfants: Landon et Bodhi; sa sœur Mme Angèle Ménard (feu Marc Breton). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bellerose, ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du 3e Notre-Dame de l'IUCPQ pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, tél. : 1 800 295-8111.