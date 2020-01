BROSSEAU, Gervaise St-Pierre



À la Résidence Le Boisé de Vanier, le 3 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Gervaise St-Pierre, épouse de feu monsieur Yvon Brosseau. Elle était la fille de feu dame Marie-Ange Lecours et de feu monsieur Jean-Paul St-Pierre. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Chantal Ladurantaye), Michel (Julie Lemay), Patrick (Nathalie Pouliot) et Kathleen (Dominique Dufour); ses petits-enfants: Mélanie (David), Dave (Stéphanie), Michaël, Sara-Maude, Sandrine, Gaïa et Bernard. Elle était la sœur de: feu Jean-Marc, Michel (Solange), feu Gilles (Jeanne-D'Arc), feu Luc (Claudette), feu Denis (Carmen), Diane (Yvon), feu Richard et Normand (Kathleen). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brosseau, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Le Boisé de Vanier pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, Tél. : 418-682-6387.