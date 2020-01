ALAIN, Rosaire



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1er janvier 2020, à l'âge de 82 ans, après une courte maladie et entouré de l'amour des siens, est décédé M. Rosaire Alain, époux de Mme Rita Parent. Fils de feu Octave Alain et de feu Virginie Drolet, il demeurait à l'Ancienne-Lorette. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Johanne (Pierre Lachance) et Nathalie (Luc Thériault); ses petits-enfants: Maxime Alain-Lachance (Anne Gadbois), Gabrielle Alain-Lachance (Joël Bisson), Jessyka Alain-Maheux (Kevin Dubé), Jonathan Alain-Maheux (Jessica Larose) et Pénélope Alain-Thériault (Philippe Couture); ses arrière-petits-enfants: Emma, Koralie et Élyane Dubé, James et Alex Alain-Maheux; ses frères et sœurs: feu Roland (Marie-Marthe Breton), Denise (Rosaire Paradis), feu Monique (Louis-Philippe Cantin (Renée Châteauvert)), Georges (feu Rolande Sanfaçon), Louise et Serge Laflamme; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent: Geneviève (feu Jean-Guy Rochon), feu Jeanne-d 'Arc (Arthur Ward), feu Pauline (Georges-Émile Savard), feu Bruno (Andrée Lacroix), feu Francine (feu Robert Beaumont), Louise (feu Aimé Renaud), feu Annette (Michel Gingras), Armand (Hélène Gagnon), Mariette (Jean-Marc Renaud) et Richard (Lise Roy). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances aule vendredi 17 janvier 2020 de 19h à 21h30 ainsi que samedi 18 janvier de 8h30 à 9h30.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que tous les parents et amis qui ont démontré leur soutien, leur dévouement et leur réconfort. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3) (https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-fr) Pour rendre hommage à M. Alain, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com