PAQUET, Marc



Au CHSLD de Donnacona, le 8 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Marc Paquet, époux de feu madame Marcelle Bédard. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Paquet laisse dans le deuil ses enfants : Gervais (Francine Noël), Johanne (Denis Rochette) et Sylvain (Nathalie Dion); ses petits-enfants : Geneviève (Sébastien), Jérôme, Catherine et Philippe (Irina); ses arrière-petits-enfants : Juliette, Jade, Thomas, Lucas et Julia; ses frères et sœurs de la famille Paquet: feu André, feu Noël (Louise Faucher), feu Roland (Régina Chantal), Georges-Henri (Doris Therrien), feu Donat, Jean-Baptiste (Lise Jobin), feu Jean-Guy (Noëlla Bussières), Solange (feu Conrad Bussières), feu Gaston (Ghislaine Massicotte), Raymonde et feu Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 9h30 à 11h45.En guise de sympathie, des dons à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ ou don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3 info@societealzheimerdequebec.com seraient grandement appréciés. Les formulaires seront disponibles au salon.