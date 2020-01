FRADETTE, Alma Lamontagne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 janvier 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée, madame Alma Lamontagne, épouse de feu Wellie Fradette et fille de feu Edmond Lamontagne et de feu Josephine Laflamme. Elle demeurait à Saint- Damien, Bellechasse.La famille recevra les condoléances à lavendredi le 17 janvier 2020 de 19h à 21h30. Samedi jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Véronique (René Bernard), feu Léonard (Suzanne Tremblay), feu Carole (Gaétan Fréchette (Nicole Bilodeau)), Miville (Jeannine Carrier), Marjolaine (Ernest Carbonneau), Denise (Pierre Turgeon), Henri-Louis (Nicole Desgagné), Line (René Asselin), Johanne (Alain Trudel) et Jean-François (Farah Galeon); ses petits-enfants: Geneviève Beaudoin (Sylvie Lachance), Éric Fradette (Nancy Sagala), Isabelle Fradette, Stéphane Fréchette (Marie-Noëlle Vallée), Sara Fréchette (Denis Doré), feu Vincent Fradette, Caroline Fradette (Étienne Chiasson), Pierre Carbonneau (Cynthia Giroux), François Carbonneau, Adam Carbonneau (Josianne Rancourt), David Turgeon (Mélanie Soucy), Jessica Turgeon (Dominic Cusson), Ludovic Asselin (Mélissa Létourneau), Justine Asselin (David Beaudoin), Dominique Trudel (David Talbot), Élisabeth Trudel (Jeffrey English), Jordan Fradette, Sarah-Maude Fradette et ses 31 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses filleul(e)s ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s. Elle était la dernière (frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs) des familles Lamontagne et Fradette. Remerciement au personnel de l'Oasis St-Damien ainsi qu'au personnel de L'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph de l'Espérance, 65, route St-Gérard, Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la