MARCOUX, Claude



Le 31 décembre 2019, à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, à l'âge de 54 ans et 1 mois, est décédé monsieur Claude Marcoux, fils de madame Jeannine Poulin et de monsieur Eloi Marcoux. Il demeurait à Québec.Claude laisse dans le deuil sa mère Jeannine Poulin, son père Eloi Marcoux, sa sœur Josée (Luc Roy), ses nièces: Cathy et Mélanie (filleule); ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Selon les volontés de ses proches, la famille recevra les condoléancesà compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri- Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Téléphone: 418 525-4385 Télécopieur : 418 525-4393 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.