LECLERC, Claudette



Au CSSS Alphonse-Desjardins/site Paul-Gilbert, le 11 décembre 2019, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédée madame Claudette Leclerc, conjointe de feu monsieur Jean-Noël Lessard, fille de feu madame Marie-Louise Drouin et de feu monsieur Odilon Leclerc. Elle demeurait à L'Ange-Gardien.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h 30 à 16h 15.Elle laisse dans le deuil, son fils Daniel Lessard, elle était la sœur de: feu Laurence, feu Wilbrod, feu Émilien, Laure -Aimée (feu Daniel Engel), Ghislaine (feu John Doom), feu Rénald, feu Réjeanne (feu John Bégin), André (Pierrette Hébert), Paul (feu Marie Champagne) et Christian (Diane Racine). Un grand merci et toute notre gratitude aux intervenants qui ont pris soin de madame Leclerc ces dernières années, que ce soit aux hôpitaux de la grande région de Québec, à la résidence Les Marronniers et tout particulièrement au CHSLD Paul-Gilbert pour leur dévouement, leur passion et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 Ste web : https://www.cancer.ca/fr-ca Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.