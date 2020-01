HÉNAULT, Jeanne Lamoureux



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 13 décembre 2019, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée madame Jeanne Lamoureux, épouse de feu monsieur Léo Hénault, fille de feu Josaphat Lamoureux et de feu Florina Fontaine. Elle demeurait à Saint-Anselme de Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 10h à 13h45.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Guillaume. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Jocelyne (Gaston Roy), Michel (Lise Laliberté), Martin (Nicole Bernard), Christian (Dorianne Lacasse), Richard (Joscelyne Royer); ses petits-enfants : Emmy Hénault, Raphaël et Charles Hénault et Molly Hénault. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et belles-sœurs : Doris Lamoureux (feu Louis-Paul Bergeron), Florence Lamoureux, Claudette Ferron (feu Roger Lamoureux), Marcelle Dufault (feu Jean-Paul Lamoureux), Suzanne Hénault (feu Honorius Charbonneau), Angèle Hénault et Thérèse Gagné (feu Jean-Pierre Hénault). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Armand Lamoureux (Denise St-Jean), Claire Lamoureux (Gaston Ménard), Émile Lamoureux, Léo Lamoureux, Rachelle Lamoureux (Marcel Grégoire), Raymond Lamoureux (Marie-Blanche Turgeon), Mariette Lamoureux (Roland Grenier), Yolande Hénault (Roger Belhumeur) et Louise Hénault. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du 3e étage du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués et leur attention délicate auprès de notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches 245, rue Soumande, bureau 218 Québec (Québec) G1M 3H6 ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier postal 1 Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la