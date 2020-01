BÉLANGER, Charles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Charles Bélanger. Il demeurait à Beaumont et auparavant à La Durantaye. La famille recevra les condoléances auà compter de 9hIl était le père de: feu Lise, Denis (Céline Thibodeau), France (Bruno Desrosiers) et leur mère Thérèse Lacroix. Il laisse dans le deuil ses petits-enfants: Dave et Mélissa Bélanger, Vincent Poulin Bélanger, François et Mickaël Desrosiers; son arrière-petit-fils: Noah Poulin Bélanger. Il était le frère de: feu Marguerite Arteau (feu Armand Ruel), feu Ludger Arteau (Aurore Marceau), feu Joseph Arteau. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacroix ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confié à la