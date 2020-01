GAGNON, Raymond-Marie



Au centre d'hébergement Christ-Roi, le 21 décembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Raymond-Marie Gagnon, époux de dame Gisèle Gagné, fils de feu dame Marguerite Poitras et de feu monsieur Joseph-Arthur Gagnon. Il demeurait à Québec, autrefois de Chicoutimi. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laIl laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Christine, Dany (Mélanie Drolet), Sylvain, feu Claudin; ses petits-enfants : Éric Gauvin (Sophie Ampleman), Marc-André Gauvin (Geneviève Cormier), Yannick Gauvin (Danielle Matté), Marilyn Gauvin, Vanessa Gagnon Cortes, Maxime Gagnon (Juliane Rodrigue), Laurie Gagnon, Megan Gagnon, Sévily Gagnon (Stéphanie Racette), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement Christ-Roi pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais: 1 866 350-4294, téléc. : (418) 527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet :www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.