CHABOT, Paulin

Entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Paulin Chabot, époux de madame Lise Vallières. Né à St-Damien-de-Buckland, il était le fils de feu dame Yvonne Laflamme et de feu monsieur Hyacinthe Chabot. Il demeurait à Beauport.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 9 h. Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard au printemps 2020. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Caroline (Eric Lazure); ses soeurs et son frère: Marie-Marthe (feu Eugenio Olivieri), Gemma, Véronique, Reine et Victorin (Claire Pelletier); ses belles-sœurs et beaux- frères de la famille Vallières: Léandre, Jeannine (feu Paul Labbé), Cécile, Guy, Denis (Marie Larose), Jean-Marie et Monique (feu André Tremblay); ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Unité de courte durée gériatrique du CHUL, dont le Dr Éric Marchand, ainsi que le personnel de la résidence Les Jardins du Manoir. La famille remercie également le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués dans les derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québec, Tél. : (418) 527-0075, Site : https://parkinsonquebec.ca.