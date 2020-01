MÉNARD, Jacques



À l'Hôpital Laval, le 8 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Jacques Ménard, fils de feu M. Lorenzo Ménard et de feu dame Corinne Bolduc. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 9h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Louis de Courville. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Paul-André (Pauline Lebel), Gaétanne (feu Rénald Levasseur), Lise (François Maheux), feu Diane (Roland Paré), Pierre (Denise Lizotte), Denise (Yves Mailloux), feu Réjean (Lise Paquet), Serge (Anne Gosselin), Michel (Carole Blondeau), Daniel (Andrée Larouche) et Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncle, tante, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca