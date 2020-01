GRAVEL, Richard



A l'Hôtel-Dieu de Québec, le 4 janvier 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Richard Gravel, époux de Marie-Rita Jalbert, fils de feu madame Juliette Goulet et de feu monsieur Raymond Gravel. Il demeurait à Notre-Dame-de-Montauban, autrefois à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Marie; sa fille Jacinthe; son petit-fils Yoan; ses frères et sœurs: Normand Gravel (Francine Perron),Mario Gravel (Michèle Giroux), Claudine Gravel (Michel Beaudoin), Linda Gravel (Nicole Labrecque), Serge Gravel (Virginie Legendre), Chantal Gravel (Claude Desjardins); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Louis Jalbert (Johanne Roussy),Thérèse Jalbert, Louison Jalbert (Denis Gauthier), Gabrielle Jalbert, Jeannot Jalbert, Normand Jalbert, Richard Jalbert, Jeanne Jalbert, feu Sylvain Jalbert, feu Lucette Jalbert; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Un merci tout particulier à Agathe et Rodrigue Lapointe pour leur support tout au long du combat de Richard ainsi qu'au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Le Pignon Bleu, 271 St-Vallier ouest, Québec, Qc, G1K 1K4, tél : 418-648-0598, site web : www.pignonbleu.org Des formulaires seront disponibles sur place.