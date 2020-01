BROUSSEAU, Suzette Blanchet



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 8 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Suzette Blanchet, épouse de feu monsieur Paul-André Brousseau, fille de feu madame Alexina Lévesque et de feu monsieur Léger Blanchet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 15 h à 16 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Pierre-aux-Liens. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène, Andrée et Michel; ses petits-enfants : Frédéric et Simon Charrette (Isabelle Drolet), Audrey Brousseau (Sylvain Michaud), Ariane Giroux (Philippe Soucy) et Charline Giroux (Frédéric Lapointe); ses arrière-petits-enfants : Justin, Rose, Emma, Olivier et Zack; ses sœurs : Céline (feu Fernand Hamel) et Carmel (feu Marcel Pelletier); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Brousseau : Lise (Edmond Bourget), Liliane (feu Benoit Buteau) et Diane, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses frères et sœurs : Ruth, Pierrette (Paul-Émile Plante), Raymond (Gertrude Pinard) et Lisette, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Brousseau : Juliette (Paul-Henri Turcotte), Évelyne (Guy Martin), Annette (Noël Lévesque), Marcel (Louisette Villeneuve) et Germain (Louise Blais). Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs du CLSC de Charlesbourg et du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur dévouement, leur empathie et les excellents soins prodigués avec grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 1275 chemin Sainte-Foy, Québec, Québec, téléphone : 418 692-0220, site web : www.arthrite.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.