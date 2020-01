MATTE, Annette Léveillé



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 14 janvier 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Annette Léveillé, épouse de feu monsieur Arthur Matte, fille de feu Eugène Léveillé et de feu Alice Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil son fils: Michel (Sylvie Côté); ses petits-fils: Jean-Philippe et Alexandre; ses frères et sœurs: Yvonne (feu Henri Poulin), Édouard (Véronique Richard), feu Lucienne (feu Mike Leone), feu Paul- Émile et feu Maurice; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3.