BRETON, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Denise Breton. Elle était la fille de feu Napoléon Breton et de feu Adrienne Vallières. Elle demeurait à Saint-Bernard. Elle laisse dans le deuil ses filles : Sania Faucher (Anthony Peppler), Isabelle Faucher (Martin Bérubé); ses petits-enfants : William, Sienna et Samuel Peppler; son conjoint Gilles Fortin; ainsi que son frère, ses soeurs, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant des unités d'hématologie-oncologie et de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec https://fondationduchudequebec.org/ ou à la Fondation cancer de l'ovaire Canada https://ovairecanada.org/Contribuer/Faire-un-donSelon ses volontés, s'abstenir de porter du noir. Célébrons sa vie en couleur.le vendredi 17 janvier de 19 h à 21 h 30 età compter de 13 h.