GERMAIN JULIEN, Raymonde



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 8 janvier 2020, à l'âge de 99 ans et 5 mois, est décédée dame Raymonde Germain, épouse de feu monsieur Charles Julien. Elle a longtemps demeuré à Portneuf-Station. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 13 h,L'inhumation se fera ultérieurement. Madame Germain (Julien) laisse dans le deuil ses enfants: Mireille (Gilles McClish), Pierre (Nicole Langlais), Daniel (Jocelyne Pelletier) et Michel (Marielle Beaupré); ses petits-enfants: Jean-David (Annie), Anne (Jimmy), Marie-Élaine (Francis), Myriam (Marco), Marie-Eve (Dany), Charles-Olivier (Geneviève), Michaël, Danielle (Kevin), Andrée-Anne (Nancy) et Jean-Philippe (Audrey-Anne); ses arrière-petits-enfants: Lily-Rose, François-Xavier, Zachary, Victor, Hubert, Charlie, Théo, Ariane, Maela, Eloi, Arthur, Flavie, Ada,Viviane, Liam, Victoria Jacob, Norah, Justine, Gabrielle; son frère et ses sœurs: feu Robert, Nicole (Carol Lavoie) et Monique (François Routhier); ses belles sœurs et beaux-frères: Monique Villeneuve, feu Adèle (feu Lionel Hardy), feu Henri, feu Philippe (feu Marie-Louise Petitclerc), feu Bernard, feu Bernadette (feu Firmin St-Yves) et feu Suzanne (feu Roy Gilpin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Château Bellevue (Pont-Rouge), section de la Seigneurie, et le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 550 avenue Beaumont, bureau 300, Montréal (Québec) H3N 1V1 www.leucan.qc.ca pour aider son arrière-petite-fille Gabrielle ou à Dystrophie Musculaire Canada,1425 boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 506, Montréal (Québec) H3G 1T7, https://muscle.ca/fr/donnez/ pour aider son arrière-petit-fils Eloi. Des formulaires seront disponibles au salon.