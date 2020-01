LACHANCE, Francine



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Francine Lachance, épouse de M. Bernard Vézina. Elle était la fille de feu M. Marcel Lachance et de dame Anne-Marie Emond. Elle demeurait à L'Ange-Gardien.La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Boischatel. Elle laisse dans le deuil outre son époux et sa mère, ses enfants :Mélanie (Mélanie Lavoie) et Karine ; ses petits-enfants : Catherine, Xavier, Nathan et Camille ; ses sœurs et ses beaux-frères : Linda (Martin Latulippe), Carole (Jean Caseault) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina : feu Jocelyn (Danielle Gariépy), Gilles (Colette Gariépy), Normand (Johanne Morin), Daniel, Denis (Hélène Dufour), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement au personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à Francine.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / site internet : www.cancer.ca