SAVARD, Denyse



Au CHU - CHUL, le 13 janvier 2020, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée madame Denyse Savard, épouse de feu monsieur Marcel Drolet, fille de feu madame Claire Lirette et de feu monsieur Gérard Savard. Elle demeurait à Québec.La direction des funérailles a été confiée auUn hommage lui sera rendu dans l'intimité familiale suite à son décès.La famille sera présente à compter de 9 h 30 pour recevoir les condoléances. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette. Elle laisse dans le deuil sa fille Élaine Drolet, ses six petits-enfants: Clarence, Nathaniel, Élodie, Rose, Estelle et Garance; le conjoint de sa fille Henry Brunelle, son ex-belle-fille Anne Dupuis, elle était la mère de feu Jocelyn Drolet; elle était la soeur et la belle-soeur de Bruno (Denise), Colette (feu Claude), feu Donat (Yolande), Réjeanne (Paul), feu Benoit (Gisèle), de la famille Drolet: feu Georgette (feu Jean-Paul), feu Carmelle, feu Laurent (Claire), feu Françoise (feu Gaston), feu Monique (feu Gaston), feu Yves, feu Thérèse, Roger (Cécile), feu Charles (feu Rita), feu Jean-Paul (feu Colette), Céline. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.