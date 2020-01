FORTIN, Raymond



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 janvier 2020, à l'âge de 99 ans et 3 mois, est décédé monsieur Raymond Fortin, époux de feu dame Elisabeth Veilleux. Il était le fils de feu monsieur Phillias Fortin et de feu dame Marie Veilleux. Il demeurait à Beaupré.La famille vous y accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées au cimetière le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et ses belles-filles: Marc-André (Lise Poulin), Raymonde (André Marcoux), Paul-Maurice (Louise Plaisance), Jean-Luc (Maureen Bracewell), Denise (Hieu Nguyen-Tri), Jean-Pierre (Maude Potvin), Daniel (Joann Venditti); ses 17 petits-enfants et ses 24 arrière-petits- enfants et un futur; ses beaux-frères et belles- sœurs de la famille Veilleux: feu Jean-Luc (Rita Rochon), Georgette (feu Vassyl Demczuk), Yvanna, Normand (Berthe Goulet), Albertine (feu Henri Desjardins) et Denise (Attillo Cechetto). Il était le frère et beau-frère de feu Maria Fortin, feu Georges Fortin (feu Éliane Lapointe), feu Georgette Fortin (feu Gérard Godbout), feu Clément Fortin, feu Toussaint Fortin, feu Gabriel Fortin (feu Cécile Lévesque), feu Père Jean-Luc (Pères blanc), feu Lucienne Veilleux (feu Georges Gagnon), feu Colette veilleux, feu Yvan Veilleux et feu Yollande Veilleux (feu Maurice Nadeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/