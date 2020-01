BÉLANGER, Jacques



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 5 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Bélanger, fils de feu madame Cécile Latulippe et de feu monsieur Jules Bélanger. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Huguette, feu Ghislaine et Francine (Fernand Dufour); ses neveux et nièces: Daniel (Julie Sansfaçon), Michèle et Lydia (Vincent Fortin); petits-neveux et petites-nièces: Jessyca, Dania (Anthony), Béatrice, Matéo, Émile et Jeanne; ainsi que ses cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Téléphone : 418 687-6084. Site web : www.michel-sarrazin.ca ou à la Fondation du CHU de Québec. Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.