ROYER, Alain



C'est avec une tristesse infinie que nous annonçons le décès de monsieur Alain Royer, survenu à Québec, le 7 janvier 2020. Il était le fils de feu Pierrette Lyonnais et de feu Paul-Henri Royer. Il habitait à Québec.Il laisse dans le deuil sa fille Loudy Bergeron-Royer; ses sœurs et son frère : Francine (Jean Alain), Danielle et François (Manon Tremblay); ses nièces : Marie-Pier, Marie-Philippe et Sarah-Ève; ses petites-nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, par la poste : 1310, 1re Avenue, Québec (QC) G1L 3L1, par téléphone : 418 683-0933, ou par leur site web : https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/ .Prière de ne pas envoyer de fleurs.