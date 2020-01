POULIN, Augustin



À la résidence Notre-Dame de Lourdes, Québec, le 7 janvier 2020, entouré de l'amour des siens, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Augustin Poulin, époux de dame Noëlla Michel. Né à St-Ferréol-les-Neiges, le 16 mars 1935, il était le fils de feu dame Marie Fontaine et de feu monsieur Anatole Poulin. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Ferréol au printemps 2020. Outre son épouse Noëlla, monsieur Poulin laisse dans le deuil ses enfants: Anne (Guy Tremblay), feu Linda, Donald (Paule Boulay), Sophie (Denis Paquet), Jessica; son adorable petite-fille Geneviève; sa sœur Jacqueline (Prime Racine); son frère Arthur (Claudette Martineau); ses beaux-frères et belles-sœurs: Carmen Michel (feu Gérard), Diane Lachance (feu Jean-Claude); de la famille Michel: Jeanne-Mance (feu Jean-Jacques Gagnon), Fleurette (Henri Simard), Oscar (feu Lise Dupuis), Jeannine (feu Jean-Marc Gravel, feu Maurice Huot), feu Émilien (Noëlla Fortier), Magella (Aline Cloutier), feu Denys (Monique Touchette), Jean-Luc (Nicole Lefrançois), Ginette (Claude Gravel), Clermont (Lyse Barbeau), Allens (Martine Collin); son filleul Mathieu Gravel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 2e étage de la Résidence Notre-Dame de Lourdes pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél.: (418) 527-4294, Site: www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de