TROTTIER LAFLÈCHEMadeleine (Mado)

TROTTIER LAFLÈCHE

Madeleine (Mado)



À l'IUCPQ, le 5 janvier 2020, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédée Madeleine Laflèche Trottier, épouse de feu Joachim Trottier. Elle demeurait au Manoir L'Ormière depuis 11 ans.le vendredi 17 janvier 2020 de 19 h à 21 h.La famille vous y accueillera une heure avant la cérémonie, soit à partir de 10 heures. Elle laisse dans le deuil, sa fille unique Francine, son gendre Rénald Drolet, son petit-fils dont elle était très fier Maxime (Audrey Létourneau). Elle est allée rejoindre son petit-fils Pierre-Luc qui nous a quittés le 9 février 2015 et dont elle s'ennuyait tellement. Elle laisse également dans le deuil: Lorraine Tessier (feu Noël Laflèche), Madeleine Trottier (feu Bertand Leboeuf), Fernande Trottier (feu Vital Leboeuf), ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux amis (es). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés : Rosée, Irène (Paul parent), Paul-Émile (Madeleine Henri), Albert (Roselle Bertrand), Fernand (Rita Gagné), Jeanne (Gérard Mailhot), Jean-Rock, Clément Trottier (Lucie Trottier), Juliette Trottier (Anatole Tessier), Carmen Trottier (Gabriel St-Germain) et Denise. La famille tient à remercier tout le personnel et les résidents du Manoir L'Ormière pour leur soutien et leur amitié, ainsi que tout le personnel de gériatrie du pavillon Notre-Dame à l'IUCPQ pour les bons soins prodigués durant son séjour. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Fibrose Kystique Canada, 227-2750, chemin Ste-Foy, Québec QC, G1V 1V6.