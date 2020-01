GOSSELIN, Huguette Vaillancourt



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Huguette Vaillancourt, épouse de feu monsieur Roger Gosselin, fille de feu dame Irma Roy et de feu monsieur Ferdinand Vaillancourt. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 16h etLes cendres seront déposées au printemps au Parc Commémoratif La Souvenance, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, Lynne (Pierre Laplante), Pierre (Linda Barbeau), Jean (Johanne Giguère), Jacques (Céline Pleau), Sylvie (Réal Pelletier), Francine, Odette (Denis Tremblay), Bernard (Johanne Labrecque), Guylaine (Lydiane Anctil), Julie (Stéphane Gervais); ses vingt-trois petits-enfants et vingt-deux arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Raymond (Lucille Pagé), feu Jean-Marc, Raynald (feu Bernadette Gagnon) et la belle-sœur de: feu Jacqueline Gosselin, feu Liliane Gosselin (feu Viateur Dorval), feu Jeannine Gosselin (James Dennie), Georgette Gosselin (feu Adrien Fortin), Lise Gosselin (Roland Alain). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.