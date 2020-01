MÉNARD, Chantal



À son domicile, le 5 janvier 2020, à l'âge de 71 ans et 2 mois, nous a quittés dame Chantal Ménard. Elle était l'épouse de monsieur Pierre Vézina et elle demeurait à Québec, autrefois de Baie-Saint-Paul.et l'inhumation se fera à une date ultérieure. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis au funérarium de lasamedi, jour de la célébration, à compter de 13 h. Madame Ménard laisse dans le deuil son époux: Pierre Vézina; ses enfants: Valérie, Anick (Pierre-Philippe Lessard); ses petits-enfants: Émilie, Antoine; ses frères et sœur: Richard, Daniel (Hélène Sansfaçon), Hedwidge; sa belle-sœur: Lucie Vézina (feu Ralph Reader), ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères: Rémi (feu Nicole Tremblay); Julien (Louise Marier). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, formulaires disponibles au funérarium. La direction des funérailles a été confiée à la