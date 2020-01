PELCHAT, Raymonde St-Hilaire



Le 16 décembre 2019, est décédée au CHUL, à l'âge de 87 ans, dame Raymonde St-Hilaire, épouse de monsieur Gérard Pelchat. Elle était la fille de feu Léopold St-Hilaire et de feu Anita Létourneau. Elle a demeuré de nombreuses années à Scott Jonction et était native de Saint-Sylvestre. La famille vous accueillera à lade 9 h à 10 h 30.Son amour pour sa famille laissera pour toujours un souvenir auprès de son époux Gérard Pelchat, ses enfants: Jacques (Huguette Fortin), Julie (Bertrand Carrier), Guy (Élise Gagné), ses petits-enfants: Olivier (Katherine Larrivée-Thibault), Philippe, Thomas, Maude (Michaël Fortier), Raphaël (Camille Champagne), Pier-Alexandre (Mélissandre Olivier); ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants: Léanne, Loïc et Laurie Fortier, Édouard, Arthur, Charlotte, Henri et Florence Pelchat; ses frères et ses sœurs St-Hilaire: feu Roland, feu Irène (feu Bernard Vallières), feu Marcel (feu Marguerite Huppé), feu Rock (feu Aline Côté), feu Fernande (feu Gaston Bolduc), feu Léo (Dolorès Lehoux), Lorraine (feu Jean Dubé), feu Hélène (Georges Fontaine); ses beaux-frères et belles-sœurs Pelchat: feu Madeleine, Jeanne (feu Gilles Cloutier), Edmond (Marie Bilocq), Edouard (Denise Galarneau), Jean-Robert ( feu Lisette Caron) et Mariette. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer du Québec. Nous souhaitons remercier tout le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour la bienveillance et les excellents soins prodigués à notre mère. La direction des funérailles a été confiée à la