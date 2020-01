GENDRON, Benoît



En Saskatchewan, le 5 janvier 2020, est décédé à l'âge de 60 ans et 6 mois, monsieur Benoît Gendron, conjoint de dame Wendy Clague. Il était le fils de feu monsieur Antonio Gendron et de dame Véronique Giroux Gendron. Natif de La Pocatière, il demeurait à Esterhazy, Saskatchewan. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 17 janvier de 19 h à 21 h et samedi, jour de la cérémonie, de 11 h à 14h25.et de là les cendres seront déposées au columbarium et seront inhumées ultérieurement au cimetière des Pins. Il laisse dans le deuil sa conjointe Wendy, sa mère Mme Véronique Giroux Gendron, ses soeurs, son frère et ses beaux-frères : Lucie, Renée (Gilles Bernier), Monique (Claude Brochu), Normand; ses neveux et ses nièces: Audrey et Simon Douville, Vincent et Antoine Bernier, Julien, Myreille, Éveline et Laurence Brochu, Antony Gendron. Sont aussi affectés par son départ ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, les membres de la famille Clague et ses nombreux ami(e)s. La famille remercie Dre Marie-Ève Fromentin pour son dévouement, son accompagnement et les bons soins prodigués lors du passage de Benoît à La Pocatière avant les Fêtes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire