NOËL, Julienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 janvier 2020, à l'âge de 86 ans et 1 mois, est décédée madame Julienne Noël, épouse de feu monsieur Rolland Roy, fille de feu madame Clara Thibault et de feu monsieur Joseph Octave Noël. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.La mise en niche suivra au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nelson (Denise Pouliot), Denis (Brigitte Carrier) et Jean (Manon Boucher); ses petits-enfants: Maïka, Erkerson, Magalie, Patricia et Patrick; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Lionel (feu Cécile Roberge), feu Lorenzo (Marguerite Schumaker), feu Gaston (Fernande Lauriault), feu Jeannette (feu Paul Couture), feu Antonio (Brigitte Beaupré), feu Clara et feu Rollande Chamberland (Huguette Carrier). La famille tient à remercier tout le personnel soignant et médecins de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel infirmier du Centre Mgr Bourget pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.