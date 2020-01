GODIN, Normand



À son domicile, le 31 décembre 2019, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé monsieur Normand Godin, époux de madame Betty Boutin, fils de feu monsieur Arthur Godin et de madame Rita Godin. Il demeurait à Donnacona (Les Écureuils). La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h 30,Monsieur Godin laisse dans le deuil son épouse et sa mère. Il était le père de feu Pascal (Ti-God), le frère et le beau-frère de: feu Nicole (feu Réjean Julien), Richard (Johanne Deschênes); Benny Boutin (feu Hélène Savard), feu Johanne Boutin (Serge Godbout), Jimmy Boutin (Francine Létourneau), Suzie Boutin, Josée Boutin, Jean Boutin (Johanne Gagnon). Il laisse également Denise Sévigny, Richard Bussières, Pierre Couture; ses tantes: Gisèle Godin, Rose-Aimée Godin Rochette, Pierrette Leclerc; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. Ses ami(e)s, en particulier ceux de Alcan et des cinquante dernières années Yvon Harvey et Lise Roberge. Remerciement à Djino Gosselin et Nadia Lehoullier, du CLSC de Donnacona pour les bons soins prodigués.