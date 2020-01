CARRIER, Monique Lebel



À sa résidence, le 7 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Monique Lebel, épouse de feu monsieur Jean-Marc Carrier. EIle était la fille de feu monsieur Hidala Lebel et de feu madame Cécile Bégin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Pierre Leclerc), Lucie (Germain Boivin) et Anne (William Keays); ses petits-enfants : Audrey (Félix-Antoine Brassard), Olivier, Clara, James-Alexander Keays (Marie-Philippe Lucas), Jennifer Keays (Miguël Arana); ses arrière-petits-enfants: Évelyne, Albert, Madeleine, Eleanor Keays, Elizabeth Keays; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Marie-Berthe (feu Georges Beaupré), Pierrette (feu Jacques St-Jean), feu Yvon (feu Louise Doré), feu Micheline (feu Jules Carrier), feu Jean-Pierre (Céline Dupuis), Sylvia, Huguette Carrier (Patrice Desjardins); ses oncles et tantes, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à sa précieuse amie des soixante-cinq dernières années Denise Beaudoin ainsi qu'à son conjoint Raymond. Denise a toujours été, pour notre mère, une personne généreuse, empathique et supportante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.cale samedi 18 janvier de 9 h à 13 h 30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Lévis.