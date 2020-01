PERRON, Yvette



Au CHSLD de Saint-Casimir, le 8 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Yvette Perron, épouse de monsieur Raymond Marcotte, fille de feu monsieur Gaudias Perron et de feu dame Alexandrine Denis. Elle était native de Saint-Ubalde. La famille recevra les condoléancesà compter de 10 h,L'inhumation suivra ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux Raymond, madame Perron laisse dans le deuil ses enfants: Françoise (René Laquerre), Cécile (Yvon Bordeleau), Julie (Gaétan Duquet), Dominique et Marie-Thérèse (Yves Buisson); ses petits-enfants: François Béliveau (Sandra Leclerc), Éliane Béliveau (Israël McDougall), Simon Laquerre (Pascale Pinard), Valérie Laquerre (Maxime Ouellet), Patrick Brisson (Tracey-Jordan Lavoie), Sophie Brisson, Alexis Buisson, Jolène Buisson (Nicolas Toupin), Cédrik Buisson (Jade Camirand), Jocelyn Bordeleau et Frédérik McDougall; ses arrière-petits- enfants: Kayla, Krystofer, Kaleb, Zoé, Zack Béliveau et Anabelle Ouellet; son frère Antoine (Yvette Angers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Marcotte; ses deux filleuls: Réjean Perron et Réjean Marcotte; un ami de la famille, Valère Matte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD de Saint-Casimir pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus, communauté de Saint-Ubalde. Des formulaires seront disponibles à l'église.