VERRET, Carmelle Picard



Au Foyer de Loretteville, le 7 décembre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Carmelle Picard, épouse de feu monsieur Philippe Verret, fille de feu dame Caroline Grenon et de feu monsieur Alphonse Picard. Elle demeurait à Loretteville. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 14h à 14h30 etLes cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, sa nièce Lyne Drouin (Michel Gagné), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement à M. Serge Gignac et au Dr Sioui ainsi qu'au personnel du Foyer de Loretteville pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.