DELISLE, Colette



Au CHUL, le 27 décembre 2019, à l'âge de 100 ans et 1 mois, est décédée madame Colette Delisle, épouse de feu monsieur Elzéar Gingras, fille de feu madame Dulcina Magnan et de feu monsieur François-Xavier Delisle. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne, Denise (Germain St-Pierre), Nicole, feu Guy, André (Lison Rhéaume); ses frères et sœurs: feu Françoise (feu Alfred Blouin), feu Jacqueline (feu Armand Bruneau), feu Gérard, Raymond (feu Françoise Deschênes), Solange, feu Paul-Émile, feu Monique et Yvan (feu Yolande Rouleau) Delisle. Elle laisse aussi ses petits-enfants Martin (Sonia Turcotte), feu Anne et Patrice (Julie Fournier) Bernier, Chantal (Yves Duchemin) et François Jobin, Audrey-Anne Pouliot-Gingras (Steve Truchon) et Philippe (fils de Lison); ses arrière-petits-enfants: Erica, Roxane, Maxime, Alicia, Nicolas, Mathys, Milan, Maeva, Lucas, Abygaelle et Audrey, Mélissa (filles de Sonia) ainsi que Christopher (fils de Julie). Sans oublier plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc, Tél : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.