LABRECQUE, Jean-Marie

À l'Hôpital Général de Québec, le 7 janvier 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Labrecque, époux de feu madame Thérèse Rousseau, fils de feu madame Anita Paturel et de feu monsieur Émile Labrecque. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14 h à 15 h 45.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses enfants: Deny (Martine Bellerive), Martine (Daniel Ouellet) et feu René (Andrée Coutu); ses petits-enfants: Geneviève Labrecque (Dany Tremblay), Philippe Denis (Mireille Plante), Audrey Coutu (Dany Lafontaine) et Sébastien Labrecque; son arrière-petite-fille: Emma Denis. Il était le frère de feu Edmond, feu Françoise et feu Victor (feu Madeleine Gaudreault). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec en particulier l'unité de vie 250 pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale pour l'Hôpital Général de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.